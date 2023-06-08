الأخضر الأولمبي يخسر مواجهة فنزويلا بركلات الترجيح ضمن بطولة تولون

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا من منتخب فنزويلا بركلات الترجيح بنتيجة 0-3، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الشوطين الأصليين بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الشرف، ضمن الجولة الثانية من بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون).
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أحمد الجبيع في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، سعد الموسى، مشعل الصبياني، زكريا هوساوي، نايف مسعود، مصعب الجوير، محمد القحطاني، أيمن يحيى، خليل العبسي، محمد مران.
من جانب آخر، منحت اللجنة المنظمة لبطولة تولون لاعب "الأخضر" نايف مسعود جائزة رجل المباراة.
وسيعاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الجمعة تدريباته على أن يلاقي منتخب كوستاريكا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة تولون الدولية.
يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).