الأخضر الأولمبي يخسر مواجهة فنزويلا بركلات الترجيح ضمن بطولة تولون

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا من منتخب فنزويلا بركلات الترجيح بنتيجة 0-3، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الشوطين الأصليين بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الشرف، ضمن الجولة الثانية من بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون).