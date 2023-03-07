يغادر غدًا إلى تايلاند للمشاركة في كأس آسيا.. "أخضر الشاطئية" يختتم معسكر عُمان

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم، معسكره التدريبي الخارجي الذي أقيم في سلطنة عمان (مسقط)، والذي استمر 5 أيام مثّل المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.