يغادر غدًا إلى تايلاند للمشاركة في كأس آسيا.. "أخضر الشاطئية" يختتم معسكر عُمان

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم، معسكره التدريبي الخارجي الذي أقيم في سلطنة عمان (مسقط)، والذي استمر 5 أيام مثّل المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.
وخاض "أخضر الشاطئية" في معسكره بمسقط عدة مباريات ودية جمعته بمنتخبي روسيا صاحب التصنيف الثاني عالميًا في كرة القدم الشاطئية، وأوكرانيا صاحب التصنيف الثالث عشر عالميًا، بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية على فترات مختلفة.
وستغادر بعثة "الأخضر" غدًا (الأربعاء) إلى مدينة بتايا في مملكة تايلاند؛ لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.