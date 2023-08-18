ساعات قليلة تفصل إعلان الأهلي انضمامَ التركي ميريح ديميرال

ويلعب ميريح ديميرال البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي أتالانتا منذ 2022، كما لعب سابقًا للعديد من الأندية؛ أبرزها: يوفنتوس، ساسولو، سبورتينغ لشبونة، ألانيا سبور، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2018.