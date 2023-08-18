ساعات قليلة تفصل إعلان الأهلي انضمامَ التركي ميريح ديميرال

محمد السيد: كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، أن إدارة الأهلي ستعلن عن صفقة جديدة للنادي في غضون الساعات القليلة القادمة.
وبحسب ما ذكره الصحفي على موقع "x": فإن صفقة انتقال المدافع التركي ميريح ديميرال قد تمّت بالفعل، وأن المتبقّي فقط الإعلان عن الصفقة.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن مسؤولي الأهلي توصّلوا إلى اتفاق مع كلٍّ من أتالانتا واللاعب، للانتقال إلى صفوف أهلي جدة مقابل 20 مليون يورو إلى أتالانتا، بالإضافة إلى رسوم سنوية تبلغ 11 مليون يورو، لمدة 3 سنوات.
ويلعب ميريح ديميرال البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي أتالانتا منذ 2022، كما لعب سابقًا للعديد من الأندية؛ أبرزها: يوفنتوس، ساسولو، سبورتينغ لشبونة، ألانيا سبور، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2018.
ونجح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.