قبل موقعة المغرب المنتظرة في ربع نهائي كأس العالم .. "كريستيانو رونالدو" يغيب عن التدريبات

وذكرت صحيفة ”ماركا” الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو، غاب عن مران منتخب بلاده الجماعي، صباح اليوم، والذي شارك فيه اللاعبون الذين لم يلعبوا بشكل أساس أمام سويسرا. وحل كريستيانو رونالدو في مباراة أمس الثلاثاء مع منتخب البرتغال كبديل بالدقيقة 75 في الشوط الثاني أمام سويسرا في اللقاء الذي جمع بينهما في ثمن نهائي كأس العالم.