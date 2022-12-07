قبل موقعة المغرب المنتظرة في ربع نهائي كأس العالم .. "كريستيانو رونالدو" يغيب عن التدريبات

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن قائد المنتخب "كريستيانو رونالدو "غاب عن تدريبات منتخب بلاده التي جرت اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة المغرب.
ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره المغرب، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، والمقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري. وشهدت تدريبات البرتغال الجماعية، اليوم الأربعاء، غياب كريستيانو رونالدو.
قام رونالدو بتمارين خاصة في الصالة الرياضية فقط، مثل اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية ضد سويسرا. وشارك في التدريبات الجماعية العناصر التي لم تشارك كأساسيين في هذه المواجهة.
وذكرت صحيفة ”ماركا” الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو، غاب عن مران منتخب بلاده الجماعي، صباح اليوم، والذي شارك فيه اللاعبون الذين لم يلعبوا بشكل أساس أمام سويسرا. وحل كريستيانو رونالدو في مباراة أمس الثلاثاء مع منتخب البرتغال كبديل بالدقيقة 75 في الشوط الثاني أمام سويسرا في اللقاء الذي جمع بينهما في ثمن نهائي كأس العالم.