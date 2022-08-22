ممر ترحيبي لـ "مارسيل ".. الاتفاق يواصل تحضيراته للطائي

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد ابتدأ بممر ترحيبي للاعب الجديد مارسيل قبل أن يشتمل على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.