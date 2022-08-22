ممر ترحيبي لـ "مارسيل ".. الاتفاق يواصل تحضيراته للطائي

انتظم الكونغولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مارسيل تيسيران في أولى تدريباته مع النادي الشرقاوي مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، بعد توقعه رسميًا على عقد انتقاله من فنربخشة إلى الاتفاق حتى 2025.
تأتي تحضيرات الاتفاق استعدادًا لاستضافة الطائي يوم الجمعة المقبل في الدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022 /23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد ابتدأ بممر ترحيبي للاعب الجديد مارسيل قبل أن يشتمل على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.