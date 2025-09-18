في جولة "عزنا بطبعنا".. الأهلي يواجه الهلال في كلاسيكو مثير غدًا

القادسية × الخليج

يدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يشارك القادسية وهو بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط.

تُقام المباراة عند الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.