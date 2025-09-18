رياضة

في جولة "عزنا بطبعنا".. الأهلي يواجه الهلال في كلاسيكو مثير غدًا

تم النشر في

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بجولة "عزنا بطبعنا"، المتزامنة مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 95، حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:

القادسية × الخليج

يدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يشارك القادسية وهو بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط.

تُقام المباراة عند الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الفيحاء × الشباب

تُقام المواجهة عند الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويشارك الفريقان برصيد متساوٍ (3 نقاط لكل منهما)، حيث يحتل الشباب المركز الـ11، والفيحاء المركز الـ12.

الأهلي × الهلال

ينطلق الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والأهلي عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويخوض الهلال اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يحل الأهلي ثامنًا بالرصيد نفسه.

