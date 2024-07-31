اتحاد القدم يستعرض أبرز ما يحتويه ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن ملف المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034، حظي بتأييد تاريخي غير مسبوق من أكثر من 140 دولة، وثقة المجتمع الدولي الكبيرة انعكست بالتأييد الكامل لاستضافة المونديال، مشيراً إلى أن المملكة تعيش لحظة تاريخية لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم التي يتم تنظيمها في دولة واحدة.
وقال المسحل في المؤتمر الصحفي الرسمي لملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA™? 2034، في العاصمة الرياض: "هناك تكاتف وتناغم من كافة القطاعات الحكومية بلا استثناء لإنجاح ملف استضافة الحدث العالمي، إذ سنقدم أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم على أرض المملكة في عام 2034"، لافتاً النظر إلى أن رؤية المملكة 2030 قادتهم للكثير من التطور وفتحت الأبواب للعالم ليرى المملكة، وكأس العالم هو حلم كبير بالنسبة للمجتمع السعودي كاملاً.
وقدّم المسحل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعمه لكافة القطاعات على وجه العموم والرياضة بشكل خاص، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يقدمه للرياضة السعودية وتبنيه لملف كأس العالم 2034، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة على الدعم خلال رحلة ملف استضافة كأس العالم.
وأشار إلى أن الملاعب الرياضية الجديدة ستخدم الأجيال القادمة، وبطولة كأس آسيا 2027 في المملكة ستكون فرصة لتجربة بعض تلك الملاعب، مؤكداً العمل على تجهيز منتخب بإمكانات عالية لتمثيل المملكة في مونديال 2034.
من جانبه، أكد رئيس وحدة الترشّح لاستضافة كأس العالم 2034 بالاتحاد السعودي لكرة القدم حماد البلوي، أن المملكة من خلال استضافة كأس العالم ستكون الدولة الوحيدة التي تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد، مشيراً إلى أنهم من اليوم، بدأوا رحلة الـ10 سنوات.
وأكد البلوي، أن الملف يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، لافتاً النظر إلى أن استضافة بطولة كأس العالم 2034 ستتيح الكثير من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، خصوصاً أن 80% من السعوديين محبون للرياضة عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص.
ولفت النظر إلى أن مباراتي الافتتاح والنهائي لكأس العالم 2034 ستقام في العاصمة الرياض وأبعد مسافة يقطعها المشجع في المملكة هي ساعتان، مشيراً إلى أن فريقاً من الفيفا سيقوم بزيارة قريبة إلى المدن المستضيفة لمونديال 2034 ضمن مرحلة تقييم الملف.
واستعرض المؤتمر عبر العرض المرئي ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأبرز المدن والملاعب التي تستضيف الحدث العالمي (5 مدن مستضيفة متنوّعة و15 ملعباً على طراز عالمي) وخطط شبكة السكك الحديدية بين مناطق المملكة مع دول الخليج.
وعلى ذات الصعيد استعرض المعرض المصاحب لملف كأس العالم المقام في مدينة الرياض، عبر 5 مواقع رئيسية أبرز ما يحتويه ملف استضافة كأس العالم FIFA™ 2034 .