اتحاد القدم يستعرض أبرز ما يحتويه ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن ملف المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034، حظي بتأييد تاريخي غير مسبوق من أكثر من 140 دولة، وثقة المجتمع الدولي الكبيرة انعكست بالتأييد الكامل لاستضافة المونديال، مشيراً إلى أن المملكة تعيش لحظة تاريخية لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم التي يتم تنظيمها في دولة واحدة.