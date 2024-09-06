وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة فوز عبدالرحمن القرشي بميدالية ذهبية في باريس 2024

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة تحقيق البطل البارالمبي عبدالرحمن القرشي ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس2024 .
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة تحقيق بطلنا البارالمبي عبدالرحمن القرشي ميدالية ذهبية في باريس2024 ".
وأضاف: "بالدعم السخي يُبدع شبابنا ويُرفع علم المملكة خفاقاً..ألف مبروك يا بطل.. مبروك للوطن".
وتوج عبدالرحمن القرشي لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى (كراسي متحركة) مساء أمس الخميس، بالميدالية الذهبية في منافسات 100م T53 بملعب إستاد فرنسا الدولي، ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك بحضور الأستاذ عبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والوفد المرافق للبعثة.
وكان القرشي قد حقق المركز الأول، محققاً رقماً شخصياً جديداً 14.48 ثانية.