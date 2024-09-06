وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة فوز عبدالرحمن القرشي بميدالية ذهبية في باريس 2024

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة تحقيق البطل البارالمبي عبدالرحمن القرشي ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس2024 .