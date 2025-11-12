ضمن استراتيجية النادي.. القادسية يدشّن معهد الرياضات القتالية "QCSI"

دشّنت شركة نادي القادسية السعودي، معهد القادسية للرياضات القتالية (QCSI) Qadsiah Combat Sports Institute، الذي يُمثّل مبادرة نوعية تهدف إلى ترسيخ مكانة النادي بوصفه مركزًا رئيسيًا مرموقًا في الرياضات القتالية على المستويين الوطني والعالمي.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية النادي الشاملة في دعم تطوير نخبة الرياضيين السعوديين في ستة رياضات قتالية: التايكوندو، الكاراتيه، الجودو، الجوجيتسو، المصارعة، الملاكمة، إلى جانب استقطاب أفضل المواهب والمدربين عالميًا، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُنتظر أن يكون معهد القادسية للرياضات القتالية علامةً فارقةً في مسيرة النادي، حيث جرى في وقت متزامن إطلاق هوية بصرية ورؤية ملهمة للمعهد، إضافةً إلى إنتاج محتوى رقمي وأدوات تواصل مبتكرة تدعم الترويج محليًا وعالميًا، بما يعزّز استقطاب الشركاء والمواهب، ويؤسس لجيلٍ جديدٍ من الأبطال، إذ يُعتبر المعهد ركيزةً أساسيةً لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في دورة الألعاب السعودية 2026، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأولمبياد بريسبان 2032.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لنادي القادسية جيمس بيسجروف: إن إطلاق معهد القادسية للرياضات القتالية يمثّل خطوةً محوريةً في رحلتنا نحو ترسيخ القادسية كمنصة وطنية للتميّز الرياضي. رؤيتنا تتجاوز حدود المشاركة المحلية، فنحن نطمح إلى صناعة أبطال أولمبيين يرفعون راية المملكة عاليًا، ويُلهمون الأجيال المقبلة، هذا المشروع ليس مجرد استثمار في الرياضة، بل هو استثمار في مستقبل شبابنا وطموحات وطننا.
من ناحيته، قال المدير التنفيذي للرياضات المتعددة في نادي القادسية ترافورد ويلسون: القادسية يضمّ اليوم 16 رياضة فردية وجماعية وقتالية، ومع إطلاق المعهد فإننا نضيف بعدًا عالميًا جديدًا لمنظومتنا. نحن نؤمن بأن التكامل بين مختلف الرياضات والبرامج سيسهم في رفع المستوى العام للأداء الرياضي، وسيجعل القادسية منصةً متكاملةً للتطوير والإبداع والتميّز.
وأضاف: إن المعهد سيكون القلب النابض لبرامج الأداء الرياضي في الرياضات القتالية، حيث يتم التركيز على بناء بيئة عالية المستوى تُلهم الرياضيين والمدربين، وتدعم التطوير المستدام للأداء الأولمبي، وهدفنا أن نُصبح مركزًا عالميًا يستقطب أفضل المواهب من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، لنخلق معًا قصة نجاح سعودية رائدة في هذا المجال.