ضمن استراتيجية النادي.. القادسية يدشّن معهد الرياضات القتالية "QCSI"

ويُنتظر أن يكون معهد القادسية للرياضات القتالية علامةً فارقةً في مسيرة النادي، حيث جرى في وقت متزامن إطلاق هوية بصرية ورؤية ملهمة للمعهد، إضافةً إلى إنتاج محتوى رقمي وأدوات تواصل مبتكرة تدعم الترويج محليًا وعالميًا، بما يعزّز استقطاب الشركاء والمواهب، ويؤسس لجيلٍ جديدٍ من الأبطال، إذ يُعتبر المعهد ركيزةً أساسيةً لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في دورة الألعاب السعودية 2026، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأولمبياد بريسبان 2032.