جدة تستضيف كأس السوبر الإسباني 2026 بمشاركة أربعة فرق كبرى في يناير المقبل

يُذكر أن النسخة الماضية من البطولة قد أُقيمت أيضًا في السعودية، حيث نجح برشلونة في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني 2025 بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة مثيرة.