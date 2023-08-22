النصر يضم نجم بورتو "أوتافيو إدميلسون دا سيلفا".. دون الكشف عن تفاصيل الصفقة

ويلعب أوتافيو ذو الأصول البرازيلية في صفوف نادي بورتو، منذ موسم 14/15، قادمًا من صفوف فيتوريا إنتر ناشيونال البرازيلي وينتهي عقد أوتافيو، 28 عاماً، مع بورتو في يونيو 2025.