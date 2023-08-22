النصر يضم نجم بورتو "أوتافيو إدميلسون دا سيلفا".. دون الكشف عن تفاصيل الصفقة

أعلن نادي النصر، ضم اللاعب البرتغالي أوتافيو إدميلسون دا سيلفا، لاعب نادي بورتو البرتغالي خلال الانتقالات الصيفية الجارية دون الكشف عن تفاصيل الصفقة .
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (x)، مقطع فيديو يظهر اللاعب مرتدياً قميص النصر قائلاً: "أنا واحد منكم.. أراكم قريباً".
وذكرت وسائل إعلام قيمة الصفقة كلفت نادي النصر 60 مليون يورو قيمة شراء عقد اللاعب البرتغالي من بورتو، موزعة على ثلاث دفعات تحصل النادي البرتغالي على الدفعة الأولى منها في حين سيتقاضى 42 مليون يورو.
ويلعب أوتافيو ذو الأصول البرازيلية في صفوف نادي بورتو، منذ موسم 14/15، قادمًا من صفوف فيتوريا إنتر ناشيونال البرازيلي وينتهي عقد أوتافيو، 28 عاماً، مع بورتو في يونيو 2025.
وكان النصر تعاقد مع 4 صفقات عالمية، خلال الصيف الحالي حتى الآن، وهم الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا والجناح السنغالي ساديو ماني.