خالد البكر: "الألعاب السعودية" تسهم في اكتشاف المواهب وزيادة إعداد رياضيي النخبة

وأوضح البكر أن "الألعاب السعودية" تهدف إلى تعزيز اكتشاف المواهب وزيادة أعداد رياضيي النخبة من الناشئين والشباب، لزيادة تمثيل وتنافسية المملكة في الألعاب والفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية، إلى جانب مواكبة التطور الرياضي الذي وصلت إليه الدول المتقدمة رياضياً، وتلبية احتياجات صناعة الأبطال المحليين، من خلال إشراك الشباب الموهوبين في فعاليات رياضية محلية بمعايير عالمية، وتقييم أدائهم واختبارهم ومتابعة أدائهم الرياضي لتهيئتهم لتمثيل المملكة في الفعاليات والمناسبات الرياضية الإقليمية والعالمية.