الفيصل يشهد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي

شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في الاجتماع الـ101 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي عُقد اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، وذلك بحضور سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.