الفيصل يشهد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي

شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في الاجتماع الـ101 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي عُقد اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، وذلك بحضور سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
واستعرض الاجتماع ملف دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية، التي تستضيفها الرياض العام المقبل، إلى جانب ملف استضافة مدينة ناغويا اليابانية لدورة الألعاب الآسيوية العشرين 2026م، ودورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب في كمبوديا 2029م، إضافة إلى التقارير المالية والإدارية تمهيدًا لرفعها إلى الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الأمير عبدالعزيز الفيصل برئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد بن ناصر بن صباح الأحمد الصباح، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الكويتية، ومناقشة المشاركة المشتركة في أسياد المنامة.
كما اجتمع بنائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن وسط آسيا أوتابك عمروف، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي بما يعزز تطور الرياضة في القارة الآسيوية.
وعلى صعيد آخر، عقد رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز الفيصل، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رئيس اللجنة الأولمبية الماليزية السيد محمد نورزا، ورئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية محمود خسروي وفا، حيث تم بحث مستجدات مشاركة ماليزيا وإيران في دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي التي تستضيفها الرياض نوفمبر المقبل.