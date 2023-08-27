رياضة

"رسمياً" الاتحاد السعودي يعلن تعيين "مانشيني" مدرباً للأخضر

روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدرباً للمنتخب السعودي خلفاً للفرنسي أيرفي رينارد دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) مقطع فيديو يظهر فيه المدرب الإيطالي وعلق عليه: "شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الإيطالي روبرتو مانشيني سيصل إلى الرياض غداً الاثنين تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
مدرب المنتخب السعودي
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
روبرتو مانشيني

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