"رسمياً" الاتحاد السعودي يعلن تعيين "مانشيني" مدرباً للأخضر

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الإيطالي روبرتو مانشيني سيصل إلى الرياض غداً الاثنين تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.