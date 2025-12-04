مساعد رينارد: نحترم جزر القمر وهدفنا الفوز والتأهل المبكر

أشار فرانسوا رودريغيز، مساعد هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل مواجهة جزر القمر في كأس العرب، إلى صعوبة البطولة وأهمية الانتصار في الجولة الثانية.
وقال رودريغيز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس: "لاحظنا أن هذه البطولة صعبة، وكان من المهم أن نبدأ بانتصار، وهذا ما حققناه أمام عمان. سنلعب أمام جزر القمر ونحترم هذا الفريق جيدًا، ونسعى للاستمرار في تأكيد الفوز الأول".
واستطرد: "لدى جزر القمر مجموعة جيدة، خاصة في الجوانب الدفاعية، وليس لدينا خطة لإيقاف لاعب محدد، بل سنركز على الأداء الجماعي".
وأوضح مساعد المدرب أن غياب الفرنسي هيرفي رينارد عن مواجهة الغد لن يؤثر على تحضيرات الفريق: "لست متأكدًا مما سيقرره مدرب جزر القمر، لكن فريقنا حضر جيدًا وسنقوم بكل ما بوسعنا للفوز، رينارد سيكون غائبًا عن مواجهة جزر القمر فقط، وسأمثله خلال اللقاء، وسيكون متواجدًا معنا أمام المغرب".
ويسعى المنتخب السعودي إلى حجز بطاقة التأهل مبكرًا والابتعاد عن أي حسابات معقدة، بعد افتتاح مشواره في البطولة بفوز مهم على عمان بهدفين مقابل هدف، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.