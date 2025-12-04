مساعد رينارد: نحترم جزر القمر وهدفنا الفوز والتأهل المبكر

وقال رودريغيز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس: "لاحظنا أن هذه البطولة صعبة، وكان من المهم أن نبدأ بانتصار، وهذا ما حققناه أمام عمان. سنلعب أمام جزر القمر ونحترم هذا الفريق جيدًا، ونسعى للاستمرار في تأكيد الفوز الأول".