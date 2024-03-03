في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. النصر يسعى لتجاوز عقبة العين

يسعى فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يحلُّ ضيفاً على العين الإماراتي غداً الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، فيما يلتقي الهلال السعودي مع مواطنه الاتحاد مجدداً بعد غدٍ الثلاثاء ولكن هذه المرة في مواجهة على الصعيد القاري وتحديداً ربع نهائي دوري أبطال آسيا .
وتتجدد المنافسة بين النصر والعين بعدما التقيا في دور المجموعات لنسخة 2020، وتبادلا الفوز إذ كسب النصر في لقاء الذهاب على ملعب منافسه ذهاباً 2 - 1، ورد الإماراتي بالفوز إيابا 1 - صفر.
واجتاحت حمى رونالدو ونجوم النصر العالميين مدينة العين مبكراً، وتجمع المئات لشراء تذاكر المباراة أمام متجر النادي في ملعب هزاع بن زايد فور طرحها، قبل أن يعلن العين بيع التذاكر عبر منصة إلكترونية حفاظاً على سلامة المشجعين.