على حساب الأهلي.. الهلال بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

تُوِّج نادي الهلال ببطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين، بعد فوزه المستحق على نظيره الأهلي بثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضور جماهيري كبير أضفى على المواجهة الختامية أجواءً حماسية ومليئة بالإثارة.