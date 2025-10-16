على حساب الأهلي.. الهلال بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

تُوِّج نادي الهلال ببطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين، بعد فوزه المستحق على نظيره الأهلي بثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضور جماهيري كبير أضفى على المواجهة الختامية أجواءً حماسية ومليئة بالإثارة.
وبهذا الانتصار، يضيف الهلال لقبًا جديدًا إلى سجله الذهبي في بطولات الكرة الطائرة السعودية، مؤكّدًا تفوّقه واستمراره في حصد البطولات، فيما نال الأهلي وصافة البطولة بعد مشوار مميّز في الأدوار السابقة.
وحقق نادي العلا إنجازًا تاريخيًا بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب فوزه على الاتحاد بنتيجة 3–2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليخطف بذلك أول ميدالية في تاريخه بعد صعوده حديثًا إلى الدوري الممتاز.
كما شهد الحفل الختامي تكريم أفضل اللاعبين في البطولة بناءً على اختيارات اللجنة الفنية، إلى جانب تقديم جوائز للجماهير الحاضرة تشجيعًا لهم على دعم اللعبة وحضورهم المميز طوال أيام البطولة، بالإضافة إلى تكريم رعاة البطولة وشركاء النجاح الذين ساهموا في تنظيم نسخة ناجحة من الناحيتين الفنية والجماهيرية.