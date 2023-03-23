"العبود" و"تمبكتي" تدريبات خاصة.. "الأخضر" يختتم تحضيراته لمواجهة "فنزويلا"

أكمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس، جاهزيته لمواجهة نظيره فنزويلا وديًا، اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة من (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس (الجاري).
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء أمس حصة تدريبية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد.
بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، واصل الثنائي حسان التمبكتي وعبدالرحمن العبود تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.