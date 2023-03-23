"العبود" و"تمبكتي" تدريبات خاصة.. "الأخضر" يختتم تحضيراته لمواجهة "فنزويلا"

أكمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس، جاهزيته لمواجهة نظيره فنزويلا وديًا، اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة من (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس (الجاري).