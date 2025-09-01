الأهلي يعلن تعاقده مع البرازيلي ماتيوس غونسالفيس قادمًا من فلامنغو

أعلن نادي الأهلي السعودي إتمام إجراءات التعاقد مع البرازيلي ماتيوس غونسالفيس، قادمًا من نادي فلامنغو البرازيلي، في خطوة استراتيجية لتعزيز صفوف الفريق الأول بلاعبين أجانب مميزين يدعمون خيارات الجهاز الفني للموسم الرياضي 2025–2026.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب مرتديًا قميص الفريق، وعلّق: «برازيلي جديد في كتيبة الأهلي.. ماتيوس غونسالفيس».
وبهذه الخطوة يصبح غونسالفيس خامس صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد المحليين عبدالإله الخيبري، ومحمد عبدالرحمن، وصالح أبوالشامات، إضافة إلى الفرنسي إنزو ميلوت.
وعلى الرغم من حداثة سنّه، إذ يبلغ من العمر 20 عامًا، فقد خاض غونسالفيس مع فلامنغو 18 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين في 627 دقيقة لعب فقط، وهو معدل يؤكد نجاعته الهجومية وقدرته على استغلال المساحات.
وكان حاضرًا بقوة في تتويج فلامنغو بلقب كأس الإنتركونتيننتال للشباب تحت 20 عامًا عامي 2024 و2025، حيث شارك أساسيًا وأسهم بأهداف حاسمة.