بالفيديو.. هدف "تاريخي" لحارس مرمى ضمك في شباك الطائي

تمكَّن حارس مرمى نادي ضمك من تسجيل هدف تاريخي من مسافة نحو 90 مترًا في شباك فريق الطائي بدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، مشعلاً مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تصدَّر اسم مصطفى زغبة "تويتر" في السعودية.
وسدَّد الحارس المغربي الكرة من على خط منطقة الجزاء في محاولة لإرسال الكرة إلى زملائه المهاجمين، لكن الكرة لامست الأرض قبل أن تقفز مجددًا، وترتفع فوق حارس مرمى الطائي الذي كان متقدمًا خارج مرماه، قبل أن تتهادى إلى داخل الشباك، وسط دهشة كبيرة من لاعبي الفريقَيْن.
وساعد على دخول الكرة المرمى سوء تقدير حارس فريق الطائي فيكتور براغا، الذي كان متقدمًا عن مرماه، ولم يُحسن تقدير الكرة بعد ارتطامها بالأرض بالشكل الصحيح.
وضاعف من قيمة الهدف أنه كان هدف تأكيد الفوز لفريق ضمك، الذي كان متقدمًا بهدف دون رد، وأنه جاء في وقت صعب من عمر المباراة، عند الدقيقة الـ78.
وانتشر فيديو الهدف على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ولاسيما بعد أن قام حساب "دوري روشن السعودي" على تويتر، الذي يتابعه 1.7 مليون شخص، بنشر فيديو للهدف؛ ليتخطى عدد المشاهدات أكثر من مليون ومئة ألف شخص حتى هذه الساعة.
وأصبح الهدف التاريخي حديث موقع تويتر في السعودية، وظهر اسم الحارس مصطفى زغبة في قائمة الوسوم الأكثر تداولاً؛ إذ حصد أكثر من 5 آلاف تغريدة حتى الآن.