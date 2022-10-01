بالفيديو.. هدف "تاريخي" لحارس مرمى ضمك في شباك الطائي

وسدَّد الحارس المغربي الكرة من على خط منطقة الجزاء في محاولة لإرسال الكرة إلى زملائه المهاجمين، لكن الكرة لامست الأرض قبل أن تقفز مجددًا، وترتفع فوق حارس مرمى الطائي الذي كان متقدمًا خارج مرماه، قبل أن تتهادى إلى داخل الشباك، وسط دهشة كبيرة من لاعبي الفريقَيْن.