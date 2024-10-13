نجم الأهلي السابق منتقداً طريقة "مانشيني" بعد خسارة اليابان: الدفاع لا يناسبنا

وجَّه النجم خالد مسعد؛ لاعب الأهلي السابق والمنتخب السعودي، انتقاداتٍ للطريقة التي يتبعها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني؛ التي لا تتناسب مع لاعبي منتخب السعودية.
وتحدث خالد مسعد؛ في تصريحاتٍ لبرنامج "كورة" على قناة "خليجية": "جميعنا في حالة حزنٍ على خسارة المنتخب السعودي أمام اليابان، وأتمنى من اللاعبين أن يدركوا الوضع، وأتمنى أن يكون القادم أجمل".
وتابع لاعب الأهلي السابق: "لا أستطيع الحكم على المدرب، لكن من وجهة نظري الطريقة الإيطالية لا تناسبنا؛ بحكم أننا لعبنا تحت قيادة مدربين سابقين بخطط تميل إلى الهجوم، وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".
وكان المنتخب السعودي قد خسر أمام اليابان بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
ومن المقرر إقامة حفل اعتزال خالد مسعد؛ لاعب الأهلي السابق والمنتخب السعودي، يوم 12 نوفمبر المقبل، حيث سيشهد الاحتفال إقامة مباراة ودية مثيرة بين الأهلي السعودي والأهلي المصري.
ويتعرّض "مانشيني"؛ لانتقاداتٍ لاذعة بعد أداء المنتخب السعودي السيئ في الفترة الأخيرة، بسبب طريقة قيادته للفريق، حيث طالب البعض بضرورة إقالته في أقرب وقت.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الرابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.