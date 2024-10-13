نجم الأهلي السابق منتقداً طريقة "مانشيني" بعد خسارة اليابان: الدفاع لا يناسبنا

وتحدث خالد مسعد؛ في تصريحاتٍ لبرنامج "كورة" على قناة "خليجية": "جميعنا في حالة حزنٍ على خسارة المنتخب السعودي أمام اليابان، وأتمنى من اللاعبين أن يدركوا الوضع، وأتمنى أن يكون القادم أجمل".