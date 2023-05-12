يحتضن قمة "الوحدة" و"الهلال".. ملعب "الجوهرة" يتزين لاستقبال سابع نهائيات كأس الملك

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة) النهائي السابع لأغلى الكؤوس منذ افتتاحه في الأول من مايو عام 2014، حيث لا يزال النهائي الأول عالقًا في أذهان عشاق الكرة السعودية، والذي جمع بين "الأهلي" الباحث آنذاك عن لقبه الـ13 في المسابقة و"الشباب" الساعي للظفر باللقب للمرة الثالثة بتاريخه بعد عامي 2008-2009، حيث ابتسم الحظ فيه للشباب بثلاثية نظيفة كأول فريق يحقق لقبًا في هذا الملعب.