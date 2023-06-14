أخضر الناشئين يرفع استعداده لمواجهة أستراليا ضمن بطولة كأس آسيا

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب أستراليا يوم الجمعة 16 يونيو، على أن يخوض يوم الاثنين 19 يونيو مباراته ضد منتخب طاجيكستان، وفي يوم الخميس 22 يونيو يلاقي "الأخضر" منتخب الصين.