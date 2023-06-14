أخضر الناشئين يرفع استعداده لمواجهة أستراليا ضمن بطولة كأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته في مدينة تشونبوري بتايلاند استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب IPE في شنبوري تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مناورة مصغرة.
ويُجري المنتخب السعودي غدًا الخميس حصته التدريبية استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا يوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب أستراليا يوم الجمعة 16 يونيو، على أن يخوض يوم الاثنين 19 يونيو مباراته ضد منتخب طاجيكستان، وفي يوم الخميس 22 يونيو يلاقي "الأخضر" منتخب الصين.