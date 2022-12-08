طرْح دفعة جديدة من تذاكر مباراة السوبر الإيطالي.. تعرف على الأسعار

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات موسم الدرعية 2022 عن طرح دفعة جديدة من تذاكر كأس "EA SPORTS" السوبر الإيطالي، التي تجمع قطبَيْ مدينة ميلان: أي سي ميلان، والإنتر، على ملعب الملك فهد بالرياض، في 18 يناير 2023م.
يشار إلى أن الدفعة الأولى من تذاكر المباراة قد نفّذت بعد يومين فقط من طرحها، التي تقام ضمن فعاليات موسم الدرعية.
وحدّدت اللجنة المنظمة أسعار تذاكر المواجهة المرتقبة بين الغريمين التقليديين؛ حيث طرحت 6 فئات أسعارها كالتالي:
- الفئة 1 - المميزة 450 ر.س.
- الفئة 2 - الواجهة 375 ر.س.
- الفئة 2 - الواجهة العلوية 325 ر.س.
- فئة 3 - خلف المرمى 120 ر.س.
- التذكرة الفضية بـ3,000 ر.س.
- التذكرة الذهبية بـ5,000 ر.س.
وتعود منافسات نهائي كأس السوبر الإيطالي إلى السعودية بعد أن استضافتها مرتين من قبل؛ الأولى عام 2018 بمدينة جدة، وحينها توّج يوفنتوس باللقب على حساب الميلان بهدف نظيف، والثانية عام 2019 في الرياض، والتي فاز بها لاتسيو أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف واحد.
ويتيح موسم الدرعية في نسخته الثانية الفرصة أمام عشّاق كرة القدم في المملكة وخارجها، للاستمتاع بمعركة كروية مثيرة بين عملاقَيْ إيطاليا وأوروبا؛ حيث يتنافس الناديان على كأس السوبر الإيطالي، وسيواجه الإنتر حامل كأس إيطاليا الحالي، فريق أي سي ميلان بطل الدوري.
ويمكن للزوّار وعشاق الرياضة مـن داخـل المملكـة وخارجها حجز تذاكر المباراة، عبـر الموقـع الرسـمي للموسم مـن خـلال الرابـط التالي: