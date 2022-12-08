طرْح دفعة جديدة من تذاكر مباراة السوبر الإيطالي.. تعرف على الأسعار

وتعود منافسات نهائي كأس السوبر الإيطالي إلى السعودية بعد أن استضافتها مرتين من قبل؛ الأولى عام 2018 بمدينة جدة، وحينها توّج يوفنتوس باللقب على حساب الميلان بهدف نظيف، والثانية عام 2019 في الرياض، والتي فاز بها لاتسيو أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف واحد.