كأس العالم قطر 2022.. الكاميرون يخطف التعادل أمام صربيا في شوط المدربين

ونجح المنتخب الصربي في إضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة 52 قبل أن يتعملق الكاميرونيون، وينجحوا في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق فينسنت أبوبكر في الدقيقة 64، واللاعب موتينغ في الدقيقة 66.