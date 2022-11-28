كأس العالم قطر 2022.. الكاميرون يخطف التعادل أمام صربيا في شوط المدربين

نجح المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم، في تحقيق تعادل مثير أمام صربيا في مباراة الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر 2022.
كان المنتخب الكاميروني البادئ بالتهديف عن طريق اللاعب كاستيليتو في الدقيقة 29 قبل أن يتعادل بافلوفيتش في الدقيقة 44، ثم يضيف اللاعب سافيو هدف التقدم الثاني لصربيا في الدقيقة 45+4.
ونجح المنتخب الصربي في إضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة 52 قبل أن يتعملق الكاميرونيون، وينجحوا في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق فينسنت أبوبكر في الدقيقة 64، واللاعب موتينغ في الدقيقة 66.
بتلك النتيجة يحصد كل منتخب من الاثنين نقطة في انتظار مباريات الجولة الثالثة التي ستواجه فيها الكاميرون البرازيل، وصربيا ستواجه سويسرا.