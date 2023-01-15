الهلال : "المالكي" إلى قطر لإجراء فحوص طبية على موضع إصابته في الرباط الصليبي

تقرر أن يغادر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال " الدولي" عبد الإله المالكي ، غدًا الاثنين، إلى الدوحة العاصمة القطرية، للوقوف على حالته وإجراء فحوص طبية، على موضع إصابته في الرباط الصليبي، طبقًا لما أعلن النادي الأزرق عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.
وقال حساب الهلال في "تويتر" قائلاً : "يغادر لاعب الهلال عبد الإله المالكي يوم غدٍ، الاثنين، إلى قطر؛ وذلك للوقوف على حالته وإجراء فحوص طبية؛ بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي".
وتعرض المالكي إلى قطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه التي كسبها أمام الاتحاد بهدف دون رد، الخميس 5 يناير الجاري، لحساب الجولة 12 من دوري روشن السعودي.