الهلال : "المالكي" إلى قطر لإجراء فحوص طبية على موضع إصابته في الرباط الصليبي

تقرر أن يغادر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال " الدولي" عبد الإله المالكي ، غدًا الاثنين، إلى الدوحة العاصمة القطرية، للوقوف على حالته وإجراء فحوص طبية، على موضع إصابته في الرباط الصليبي، طبقًا لما أعلن النادي الأزرق عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.