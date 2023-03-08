في جولة "يوم العلم".. "كلاسيكو" النصر والاتحاد عنوانه "مفترق طرق".. والشباب أمام الفيحاء لمصالحة الجماهير

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودى للمحترفين والتى أطلق عليها جولة "يوم العلم"، حيث تُقام 4 مباريات:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ4 عصرًا، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل الاتفاق المباراة ولديه 22 نقطة ويحتل المركز العاشر، في حين يأتي الوحدة بالمركز الـ13 ولديه 20 نقطة.
يلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.
يُشارك الباطن باللقاء وهو يملك 6 نقاط، ويحتل المركز الـ16 (الأخير)، بينما يحتل الخليج المركز الـ14 ولديه 16 نقطة.
يواجه الشباب نظيره الفيحاء في تمام الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يدخل الشباب المباراة وهو يملك 40 نقطة ويحتل المركز الثالث، بينما يأتي الفيحاء بالمركز الـ8 ولديه 23 نقطة.
تُقام المباراة بين النصر والاتحاد في تمام الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.
يدخل النصر المواجهة وهو متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي ويملك 46 نقطة، بينما يأتي الشباب بالمركز الثاني ولديه 44 نقطة.
الاتحاد يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، في المقابل يعقد النصر آمالاً كبيرة على نجمه البرتغالي "رونالدو" في حسم النتيجة مبكرًا من أجل الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب المنافسين.