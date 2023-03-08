في جولة "يوم العلم".. "كلاسيكو" النصر والاتحاد عنوانه "مفترق طرق".. والشباب أمام الفيحاء لمصالحة الجماهير

الاتحاد يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، في المقابل يعقد النصر آمالاً كبيرة على نجمه البرتغالي "رونالدو" في حسم النتيجة مبكرًا من أجل الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب المنافسين.