في ليلة حضور "روما" وغياب "رونالدو" .. الاتحاد يضرب النصر بثلاثية سوبر

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لنهائي كأس السوبر السعودي ، بعد أن أزاح مستضيفه النصر 3-1، من نصف النهائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض (وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 50 ألف متفرج)، بقيادة الحكم الهولندي "داني ماكيلي".