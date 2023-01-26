في ليلة حضور "روما" وغياب "رونالدو" .. الاتحاد يضرب النصر بثلاثية سوبر

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لنهائي كأس السوبر السعودي ، بعد أن أزاح مستضيفه النصر 3-1، من نصف النهائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض (وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 50 ألف متفرج)، بقيادة الحكم الهولندي "داني ماكيلي".
الشوط الأول انتهى بتقدم الضيف الاتحاد بثنائية دون مقابل.
كان النصر الأكثر استحواذاً لكنه سلبي، حتى الدقيقة 15 حينما حضر"رومارينهو" بالهدف الأول لفريقه الاتحاد، بعد استثماره لعرضية عبد الرحمن العبود وقبله تمريرة عبد الرزاق حمدالله، واضعًا الكرة على يسار الحارس الجديد للنصر"روسي".
وعند الدقيقة 35 تألق حارس الاتحاد "غروهي" وتصدى لرأسية "كريستيانيو رونالدو".
وأنهى "حمدالله" الشوط الأول برأسية رائعة داخل الشباك النصراوية كهدف ثانٍ عند الدقيقة 43 وصلته من عرضية مثالية من زميله "روما".
وفي الشوط الثاني ظلت تسديدة "رونالدو" عند الدقيقة 65 طريق مرمى الاتحاد.
ومن تمريرة من "جوستافو" يقلص "تاليسكا" النتيجة لفريقه النصر من أرضية زاحفة استقرت داخل الشباك الاتحادية عند الدقيقة 67.
عند الدقيقة 89 أضاع "حمدالله" فرصة الهدف الثالث للاتحاد في الوقت القاتل من عمر المباراة.
ومن تمريرة قاتلة من "روما" إلى مهند الشنقيطي، ضرب الأخير عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 90+4 النصر في مقتل بالهدف الثالث للعميد.
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد نهائي السوبر لمواجهة الفيحاء الذي أقصى الهلال.