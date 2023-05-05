الربّاع "منصور آل سليم" يحقّق برونزيتَيْ بطولة آسيا لرفع الأثقال

وعبّر آل سليم عن سعادته بتحقيق الميداليتَين البرونزيتَين رغم المنافسة القوية والشرسة بين اللاعبين، وفي ظل وجود أبطال عالميين لرفع الأثقال في نفس الفئة، مثمّنًا الدعمَ الذي لقيه من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، والشؤون الرياضية بالقوات الملكية البحرية السعودية، متمنّيًا مواصلته تحقيق الإنجازات في مختلف المشاركات المقبلة قاريًّا ودوليًّا.