الربّاع "منصور آل سليم" يحقّق برونزيتَيْ بطولة آسيا لرفع الأثقال

حقّق الرباعُ السعودي منصور آل سليم، الميداليةَ البرونزية في منافسات النتر، وبرونزية الخطف والمجموع في وزن 55 كجم في بطولة آسيا للكبار، المقامة بمدينة جونجو بكوريا الجنوبية، بعد انتزاعه برونزيةَ النتر برفعه 116 كجم، وبرونزية الخطف برفعه 141 كجم، وسط منافسة قوية بين الرباعين المشاركين.
وعبّر آل سليم عن سعادته بتحقيق الميداليتَين البرونزيتَين رغم المنافسة القوية والشرسة بين اللاعبين، وفي ظل وجود أبطال عالميين لرفع الأثقال في نفس الفئة، مثمّنًا الدعمَ الذي لقيه من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، والشؤون الرياضية بالقوات الملكية البحرية السعودية، متمنّيًا مواصلته تحقيق الإنجازات في مختلف المشاركات المقبلة قاريًّا ودوليًّا.