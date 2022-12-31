"الراجحي" يفوز بشوطي "الشلفا" و"سيف الملك" بمهرجان المؤسس

أعلنت لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة، تحت شعار "همة طويق"، اليوم السبت، فوز نايف عبدالمحسن بن صالح الراجحي، بشوطي "شلفا" ولي العهد، و"سيف الملك" بلون الحمر، بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام اللجنة والجمهور.
وحصلت المنقية "الراجحات" لمالكها عبدالمحسن الراجحي، على المركز الأول والثاني في الشوطين الأقوى بهذه النسخة في لون الحمر.
وعبّر "الراجحي"، عن سعادته بتحقيق أشواط الحمر بمهرجان المؤسس بمنافسة ملاك الإبل الحمر، قائلًا: إن الجميع -بلا شك- فائز في مهرجان المؤسس الذي يشهد سنويًّا تغيرات رائعة.. نشكر حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الرعاية والدعم وتقوية فعاليات المهرجان العالمي بالصياهد.
يُذكر أن "الراجحي" يتصدر قائمة المتنافسين على الشداد، ومرشح أول لتحقيق نخبة النخبة.