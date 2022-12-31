"الراجحي" يفوز بشوطي "الشلفا" و"سيف الملك" بمهرجان المؤسس

أعلنت لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة، تحت شعار "همة طويق"، اليوم السبت، فوز نايف عبدالمحسن بن صالح الراجحي، بشوطي "شلفا" ولي العهد، و"سيف الملك" بلون الحمر، بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام اللجنة والجمهور.