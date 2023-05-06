أخضر السيدات يواجه نظيره الفلسطيني "وديًا".. ضمن معسكر جدة

واللاعبات هن: سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبدالرزاق، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، مريم التميمي، موضي عبدالمحسن، ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، شروق الهوساوي، نورة البراهيم، البندري مبارك، البندري هوساوي، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد، حورية الشمراني، داليا أبو لبن، مباركة محمد، ريما الثقفي، وفدوى خالد.