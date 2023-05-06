أخضر السيدات يواجه نظيره الفلسطيني "وديًا".. ضمن معسكر جدة

يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات نظيره الفلسطيني، غدًا الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراة تجريبية ضمن معسكره الجاري في مدينة جدة، ضمن تحضيرات أخضر السيدات للاستحقاقات المقبلة، بعد دخوله التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
ودشن أخضر السيدات معسكر جدة الاثنين الماضي بمشاركة 25 لاعبة، تحت إشراف البولندية روزا لابي سيبالا، مدرب المنتخبة، قبل أن يرتفع عدد اللاعبات إلى 27 بعد استدعاء ريما الثقفي، وفدوى خالد، الجمعة.
واللاعبات هن: سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبدالرزاق، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، مريم التميمي، موضي عبدالمحسن، ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، شروق الهوساوي، نورة البراهيم، البندري مبارك، البندري هوساوي، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد، حورية الشمراني، داليا أبو لبن، مباركة محمد، ريما الثقفي، وفدوى خالد.