لاعب إنتر ميلان "لاوتارو مارتينيز" على رادار عدة أندية سعودية بالميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة "fotospor"، عن اهتمام عدة أندية سعودية بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لما أفادت به الصحيفة؛ فإن وكيلة اللاعب صرّحت بأن لاوتارو مارتينيز، تلقى بالفعل عدة عروض مغرية من السعودية، للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لا يفكر في شيء الآن سوى الإنتر ميلان؛ حيث أبدى لاوتارو مارتينيز رغبته في تجديد عقده مع الفريق الإيطالي.
وسبَق أن قدّم ناديان سعوديان عرضًا ضخمًا للاعب الأرجنتيني دون الكشف عن اسمه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمدة 4 سنوات، براتب سنوي قيمته 60 مليون يورو.
وانضم لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب في مركز الهجوم، لنادي إنتر ميلان منذ 2018، قادمًا من راسينغ، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2018.