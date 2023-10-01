لاعب إنتر ميلان "لاوتارو مارتينيز" على رادار عدة أندية سعودية بالميركاتو الشتوي

وانضم لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب في مركز الهجوم، لنادي إنتر ميلان منذ 2018، قادمًا من راسينغ، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2018.