في يوم التأسيس.. الهلال يتأهل لربع نهائي آسيا عبر بوابة سباهان الإيراني

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على ضيفه سباهان الإيراني بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم الإماراتي "عادل النقبي".