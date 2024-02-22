في يوم التأسيس.. الهلال يتأهل لربع نهائي آسيا عبر بوابة سباهان الإيراني

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على ضيفه سباهان الإيراني بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم الإماراتي "عادل النقبي".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكان الأبرز كرة لاعب الهلال محمد كنو"د26" حيث تصدى لها القائم، وتسديدة "ميتروفيتش".
وفي الشوط الثاني سجل سباهان هدفه الأول عن طريق "فارشاد" في "د54"، وشهدت "د 71" إشهار البطاقة الحمراء للاعب سباهان "جيمس رالي".
وحضر سالم الدوسري بهدف التعادل لفريقه في "د76"، وأجهز "نيفيز" على بقايا سباهان بهدف ثان، إثر تسديدة ولا أروع من خارج الصندوق.
وسجل"ميتروفيتش" الهدف الهلالي الثالث في الوقت بدلاً من الضائع 6+90.
يذكر أن نتيجة لقاء الذهاب انتهت هلالية 3/1.
وبتأهل الأزرق يكون قد ضرب موعداً مع شقيقه الاتحاد في لقاء ربع النهائي الآسيوي.