البريطاني "أنتوني جوشوا" يتطلع لنزال البحر الأحمر في جدة ويشيد بشغف السعوديين برياضة الملاكمة

قـال البريطاني "أنتوني جوشوا" قبل أيام من موعد نزال العودة، أمام حامل لقب بطولة العالم للوزن الثقيل منافسه الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، الذي سيقام في المملكة العربية السعودية "نزال البحر الأحمر": "أحرزت لقبي الثاني في آخر زيارة لي للمملكة العربية السعودية، وأهدف في هذه المرحلة إلى إحراز لقبي الثالث".
وأضاف: "ما زلت أذكر تفاصيل ذلك النزال في عام 2019م، الذي أقيم في الدرعية التاريخية؛ حيث كان نزالًا مثاليًّا من جميع النواحي؛ بدءًا من الاستاد المبني خصيصًا لاستضافة الفعالية، وصولًا إلى التنظيم والضيافة التي حظينا بها، لقد كانت فعالية استثنائية في عالم الملاكمة، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي بكل تأكيد؛ لا سيما وأني أحرزت فيها لقب البطولة للمرة الثانية".
وخاض "جوشوا" نزاله في الدرعية وسط ظروف مشابهة؛ حيث شارك في "نزال الدرعية للحفاظ على ألقابه، وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه خلال "نزال البحر الأحمر" في جدة، بعد خسارته للألقاب نفسها أمام "أوسيك" العام الماضي.
ويفتخر "جوشوا" بالإرث الكبير الذي تركه النزال الأول، ومساهمته في تطوير رياضة الملاكمة في المملكة، ويأمل أن يقدم دعمًا إضافيًّا لهذه الجهود، من خلال مواجهته لخصمه "أوسيك" في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم السبت 20 أغسطس.
وأوضح "جوشوا" قائلًا: "يسرني أن أشهد هذا الحماس الكبير من سكان المملكة لرياضة الملاكمة؛ إذ إنهم حققوا إنجازات كبيرة، مثل زيادة الإقبال على ممارسة الرياضة، وتنظيم أول بطولة نسائية في المملكة، نفخر كملاكمين محترفين، برؤية مدى تطور هذه الرياضة وقدرتنا على إلهام أجيال جديدة على ممارستها".
وغادر "جوشوا" المملكة حاملًا لقب البطولة قبل 3 سنوات، بعد أن خاض النزال الأهم من نوعه في عالم الملاكمة على أرضها للمرة الأولى على الإطلاق، وقال: "غمرني سكان المملكة باللطف والحفاوة في زيارتي السابقة، ومن الواضح مدى حب سكان المملكة لرياضة الملاكمة، ويحفزني ذلك على تقديم أفضل أداء في نزالي المقبل".
ويخوض "جوشوا" نزال العودة أمام رياضي يُعد واحدًا من أفضل الملاكمين في العالم، ولا شك أنه سيحتاج إلى كامل طاقته وقدراته لتحقيق الفوز في هذا النزال، والفوز باللقب للمرة الثالثة.
وعزز "أوسيك"، الأوكراني الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، مسيرته ليسجل 19 انتصارًا نظيفًا، بعد أن ضمن الفوز بالنقاط على "جوشوا" في نزالهما الأول في مدينة لندن، من خلال خططه الفنية في الحلبة؛ إلا أن "جوشوا" يؤكد استعداده لاغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لاستعادة اللقب الذي خسره.
وقال في هذا الصدد: "يكون الفوز دائمًا حليف الرياضي الذي يتسم بالمرونة والتركيز؛ ولذا أعتقد أنني على المسار الصحيح، تركيزي الكامل منصبّ حاليًا على الفوز بهذا النزال، وسأقدم أفضل أداء لتحقيق هذا الهدف، كان عليّ أن أتقبل خسارتي، وأتحمل مسؤولية ما حدث، ويتوجب عليّ الآن أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق الانتصار".
وأردف: أنا أحترم خصمي وأقدّر مهاراته العالية؛ وذلك يشجعني على تحسين مستواي وبذل قصارى جهدي، واغتنام هذه الفرصة الجديدة لهزيمته والفوز باللقب. وأود أن أقول لخصمي: "يمكنك أن تهزمني مرة؛ ولكن يستحيل أن تكسر إرادتي إلى الأبد".
وأضاف: "أركز مع فريقي على تحقيق الهدف، مع الاستفادة من الدروس التي تَعلمناها من النزال السابق، وأعد الجمهور بجرعة كبيرة من الحماس والتشويق في نزالنا في 20 أغسطس".
وسيكون "نزال البحر الأحمر" على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، من أبرز الفعاليات الرياضية لهذا العام، ومن المتوقع أن يستقطب حشودًا كبيرة من عشاق الملاكمة لمتابعته في الصالة المغلقة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية، أو عبر القنوات الناقلة للحدث.
وتابع "جوشوا" قائلًا: "أتطلع لرؤية الجماهير المحتشدة في الصالة، وأعدهم بأمسية مذهلة وملاكمة من الطراز الرفيع، وأدعوهم لمتابعة هذا النزال لما يحمله من أهمية تاريخية في عالم الرياضة".