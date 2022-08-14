البريطاني "أنتوني جوشوا" يتطلع لنزال البحر الأحمر في جدة ويشيد بشغف السعوديين برياضة الملاكمة

وأضاف: "ما زلت أذكر تفاصيل ذلك النزال في عام 2019م، الذي أقيم في الدرعية التاريخية؛ حيث كان نزالًا مثاليًّا من جميع النواحي؛ بدءًا من الاستاد المبني خصيصًا لاستضافة الفعالية، وصولًا إلى التنظيم والضيافة التي حظينا بها، لقد كانت فعالية استثنائية في عالم الملاكمة، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي بكل تأكيد؛ لا سيما وأني أحرزت فيها لقب البطولة للمرة الثانية".