التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس العرب 2025.. تواجد ثنائي الأخضر المميز

كشف موقع "سوفا سكور" العالمي، المتخصص في الإحصائيات وتحليل الأداء، عن التشكيلة المثالية لدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، والتي شهدت حضورًا لافتًا لثنائي المنتخب السعودي.
واختار الموقع النجمين فراس البريكان مهاجم "الأخضر"، ومحمد كنو لاعب الوسط، نظير ما قدماه من أداء مميز وتأثير كبير خلال مباريات ربع النهائي.
وحصل محمد كنو على أحد أعلى التقييمات في الدور بواقع 8.2 كأفضل لاعب وسط في التشكيلة، بينما نال فراس البريكان تقييم 7.3 ليكون أحد أبرز المهاجمين.
وجاءت التشكيلة المثالية لدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 وفقًا لموقع "سوفا سكور" على النحو التالي:
حراسة المرمى:
إيلياس هداية (سوريا)
خط الدفاع:
حسام أبو ذهب (الأردن)
مروان سعدان (المغرب)
أكام هاشم (العراق)
خط الوسط:
حمزة الموساوي (المغرب)
إسماعيل زيد (العراق)
محمد كنو (السعودية)
أدهم الغرشي (الأردن)
خط الهجوم:
عادل بوبلينا (الجزائر)
فراس البريكان (السعودية)
ياسين براهيمي (الجزائر)