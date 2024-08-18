بأكبر بعثة لها.. "الأولمبية السعودية" تعلن مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية الـ 17

ويوجد عدنان سعيد في منافسات رفع الأثقال، وإياد آل تريك في مسابقة التايكوندو، وغالية العنزي في كرة الطاولة، والفارس أحمد الشربتلي في الترويض.

يُذكر أن المملكة شاركت للمرة الأولى بالألعاب البارالمبية في ألعاب أتلانتا 1996م بلاعبين، ومن ثم بـ4 لاعبين في سيدني 2000م و7 لاعبين في أثينا 2004م، وفي بكين وعلى الرغم من مشاركة 3 لاعبين فقط، حقق اللاعب أسامة الشنقيطي ميدالية ذهبية في الوثب الثلاثي وأخرى فضية في الوثب العالي، وبمشاركة بعدد 4 لاعبين في لندن 2012 حقق اللاعب هاني النخلي ميدالية فضية في رمي القرص، وحقق اللاعب ذاته ميدالية برونزية في دفع الجلة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 التي شهدت مشاركة 3 لاعبين سعوديين، ومن ثم مشاركة بعدد أكبر في طوكيو 2020 بعدد 7 لاعبين سعوديين وتحقيق عبدالرحمن القرشي لبرونزية 100م كراسي في ألعاب القوى.