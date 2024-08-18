بأكبر بعثة لها.. "الأولمبية السعودية" تعلن مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية الـ 17

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية الـ 17 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بداية من 28 أغسطس الجاري، وحتى الثامن من سبتمبر المقبل، بـ9 لاعبين ولاعبات في ألعاب القوى، ورفع الأثقال، والتايكوندو، وكرة الطاولة، والترويض، كأكبر بعثة سعودية من حيث عدد الألعاب في تاريخ مشاركاتها بالدورة.
ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والعرفان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من دعم ورعاية واهتمام، للقطاع الرياضي بالمملكة، الذي أثمر عن وجود المملكة في جميع المحافل والأحداث الرياضية الكبرى، ومشاركتها للمرة الأولى في تاريخها، بـ 5 رياضات بارالمبية.
وقال: "تحظى رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، باهتمام خاص في المملكة، وفي هذا الصدد، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- على دعمهما السخي واللامحدود للوصول بالقطاع الرياضي بالمملكة إلى ما وصل إليه".
ويمثل المملكة، في ألعاب القوى البارالمبية: عبدالرحمن القرشي (100م) و (400م) كراسي متحركة، وحسن دوشي (الوثب الطويل)، ونور الصناع (100م)، وسارة الجمعة (دفع الجلة)، وعلي النخلي في سباقي 100م و200م.
ويوجد عدنان سعيد في منافسات رفع الأثقال، وإياد آل تريك في مسابقة التايكوندو، وغالية العنزي في كرة الطاولة، والفارس أحمد الشربتلي في الترويض.
يُذكر أن المملكة شاركت للمرة الأولى بالألعاب البارالمبية في ألعاب أتلانتا 1996م بلاعبين، ومن ثم بـ4 لاعبين في سيدني 2000م و7 لاعبين في أثينا 2004م، وفي بكين وعلى الرغم من مشاركة 3 لاعبين فقط، حقق اللاعب أسامة الشنقيطي ميدالية ذهبية في الوثب الثلاثي وأخرى فضية في الوثب العالي، وبمشاركة بعدد 4 لاعبين في لندن 2012 حقق اللاعب هاني النخلي ميدالية فضية في رمي القرص، وحقق اللاعب ذاته ميدالية برونزية في دفع الجلة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 التي شهدت مشاركة 3 لاعبين سعوديين، ومن ثم مشاركة بعدد أكبر في طوكيو 2020 بعدد 7 لاعبين سعوديين وتحقيق عبدالرحمن القرشي لبرونزية 100م كراسي في ألعاب القوى.