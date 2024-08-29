"الأوروبي" يتوّج نجم النصر السعودي "كريستيانو رونالدو" بجائزة الهداف التاريخي لدوري الأبطال

كرّم الاتحادُ الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائدَ منتخب البرتغال والنصر السعودي النجم "كريستيانو رونالدو"، بجائزة هدّاف دوري أبطال أوروبا التاريخي.
وتربّع "الدون" على قائمة الهدافين برصيد 140 هدفًا، يليه في المرتبة الثانية قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي "ليونيل ميسي" برصيد 129 هدفًا، وجاء البولندي "ليفاندو فسكي" في المركز الثالث برصيد 94 هدفًا، وحلّ قائد الاتحاد "كريم بنزيما" في المركز الرابع، برصيد 90 هدفًا.
وتسلّم "رونالدو" الجائزةَ الخاصة بعد وصوله لقاعة "غري مالدي فورم" بإمارة موناكو، التي احتضنت مراسم قرعة مرحلة الدوري، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.