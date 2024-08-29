"الأوروبي" يتوّج نجم النصر السعودي "كريستيانو رونالدو" بجائزة الهداف التاريخي لدوري الأبطال

وتربّع "الدون" على قائمة الهدافين برصيد 140 هدفًا، يليه في المرتبة الثانية قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي "ليونيل ميسي" برصيد 129 هدفًا، وجاء البولندي "ليفاندو فسكي" في المركز الثالث برصيد 94 هدفًا، وحلّ قائد الاتحاد "كريم بنزيما" في المركز الرابع، برصيد 90 هدفًا.