هجن "حشر الهاجري" تحصد المراكز الأولى في مهرجان ولي العهد

سجلت هجن حشر بن ظفر الهاجري سيطرتها على منافسات أشواط "الحقايق" بالفترة المسائية لليوم الخميس، حيث حصدت مطاياه "نوف وشاهين وأسطورة" المراكز الأولى في الشوط التاسع والشوط العاشر والشوط الحادي عشر، ضمن السباقات التنافسية بمهرجان ولي العهد للهجن المقام حاليًا في ميدان الهجن بمحافظة الطائف.
وبتلك المناسبة قدم مالك الهجن حشر بن ظفر الهاجري الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وللاتحاد السعودي للهجن على كل ما يقدمونه لسباقات الهجن بالمملكة من رعاية كريمة ودعم لا محدود.
وعن المشاركات بالأشواط التنافسية قال "الهاجري": "بفضل الله شاركنا في العديد من الأشواط وحصلنا على 4 مراكز متقدمة وهي المركز الأول لكل شوط، بالإضافة إلى مراكز أخرى متقدمة ونطمح كغيرنا في الحصول على الأكثر نقاطًا للوصول إلى السيف والمليون وهي جائزة غالية يفتخر بها كل ملاك الهجن المشاركين بالمهرجان ويسعون بكل تنافس شريف للوصول إليها".
وفيما يخص الصفقات المليونية بين الملاك بعد أن تم السماح بانتقال المطايا بكل نقاطها للمالك الجديد؛ أوضح مالك الهجن حشر الهاجري أن هذا من جهود الاتحاد السعودي للهجن لتنسيق المراكيض بآلية منظمة، مشيرًا إلى أن الجميع سيشاهد ويسمع بالصفقات المليونية بين الملاك في هذا المهرجان الذي يعد من أكبر وأقوى المهرجانات حيث يشهد التنافس من كل أنحاء العالم.