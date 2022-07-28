هجن "حشر الهاجري" تحصد المراكز الأولى في مهرجان ولي العهد

وفيما يخص الصفقات المليونية بين الملاك بعد أن تم السماح بانتقال المطايا بكل نقاطها للمالك الجديد؛ أوضح مالك الهجن حشر الهاجري أن هذا من جهود الاتحاد السعودي للهجن لتنسيق المراكيض بآلية منظمة، مشيرًا إلى أن الجميع سيشاهد ويسمع بالصفقات المليونية بين الملاك في هذا المهرجان الذي يعد من أكبر وأقوى المهرجانات حيث يشهد التنافس من كل أنحاء العالم.