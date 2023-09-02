الاتحاد يتوصَّل إلى اتفاق مع سيرجيو راموس

وفي المقابل، خاض راموس مع ريال مدريد 671 مباراة بين عامَي 2005 و2021، وسجل 101 هدف، وقدم 40 تمريرة حاسمة، وخرج بحصيلة كبيرة من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 5 مرات.