الاتحاد يتوصَّل إلى اتفاق مع سيرجيو راموس

كشفت تقارير إعلامية عن توصُّل نادي اتحاد جدة إلى اتفاق مع المدافع المخضرم سيرجيو راموس؛ للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس) أن نادي الاتحاد وسيرجيو راموس توصلا إلى اتفاق شفهي لنقله بوصفه لاعبًا حُرًّا.
وأضاف الصحفي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت": "سيخضع اللاعب لفحوص طبية قريبًا. إذا سارت الأمور على ما يرام فسينضم لاعب باريس سان جيرمان السابق إلى نادي الاتحاد".
من جانب آخر، قال فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين: "عرض الاتحاد لسيرجيو راموس صفقة لمدة عامين".
وأضاف: "ينتظر الجانب السعودي القرار النهائي؛ إذ تواصلت الأندية التركية مع راموس أيضًا".
ويسعى اتحاد جدة السعودي إلى ضم سيرجيو راموس من أجل تعويض غياب المصري أحمد حجازي الذي تعرَّض للإصابة بالرباط الصليبي.
ورحل راموس صاحب الـ37 عامًا عن سان جيرمان هذا الصيف بعد انتهاء عقده. ويبرز اسم اللاعب حاليًا بوصفه أحد أهم اللاعبين المتاحين مجانًا قبل انتهاء فترة الانتقالات.
وخلال الموسمين اللذين دافع فيهما عن ألوان باريس سان جيرمان تُوِّج راموس بلقب الدوري مرتين، ومثلهما في السوبر المحلي، وخاض معه 58 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.
وفي المقابل، خاض راموس مع ريال مدريد 671 مباراة بين عامَي 2005 و2021، وسجل 101 هدف، وقدم 40 تمريرة حاسمة، وخرج بحصيلة كبيرة من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 5 مرات.