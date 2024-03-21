"أصدقاء" لاعبي كرة القدم الخيرية تقيم حفل إفطار رمضاني بحضور "ماجد عبدالله"

نظمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، أمس الأربعاء، حفل إفطار أصدقاء الرمضاني بمقر الجمعية في حي الصحافة بالرياض، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة، وسط حضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الكابتن ماجد أحمد عبدالله، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس فهد المطوع وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب جمع من اللاعبين السابقين، والشخصيات الرياضية، في أجواء رمضانية سادت فيها السعادة بأحاديث الماضي، وذكريات المستطيل الأخضر.
وجرت العادة أن تقيم جمعية أصدقاء حفل إفطار رمضاني في كل عامٍ ضمن برنامج تقدير اللاعبين السابقين، وذلك في إطار ليالي أصدقاء الرمضانية التي تُطلقها "أصدقاء" عادة مطلع شهر رمضان المبارك في كل عام؛ لتجمع من خلالها اللاعبين السابقين ببعضهم في كل ليلة بمقر الجمعية حتى نهاية الشهر الفضيل، ويتخللها برامج وأنشطة متنوعة ما بين الترفيهية، والاجتماعية التي تسعى من خلالها إلى توطيد العلاقة بين الجمعية ومنسوبيها واللاعبين السابقين الذين قدموا للرياضة السعودية تضحيات كبيرة أنجزوا من خلالها وصنعوا تاريخًا لامعًا للكرة السعودية ظل محفورًا في ذاكرة السعوديين.