"أصدقاء" لاعبي كرة القدم الخيرية تقيم حفل إفطار رمضاني بحضور "ماجد عبدالله"

وجرت العادة أن تقيم جمعية أصدقاء حفل إفطار رمضاني في كل عامٍ ضمن برنامج تقدير اللاعبين السابقين، وذلك في إطار ليالي أصدقاء الرمضانية التي تُطلقها "أصدقاء" عادة مطلع شهر رمضان المبارك في كل عام؛ لتجمع من خلالها اللاعبين السابقين ببعضهم في كل ليلة بمقر الجمعية حتى نهاية الشهر الفضيل، ويتخللها برامج وأنشطة متنوعة ما بين الترفيهية، والاجتماعية التي تسعى من خلالها إلى توطيد العلاقة بين الجمعية ومنسوبيها واللاعبين السابقين الذين قدموا للرياضة السعودية تضحيات كبيرة أنجزوا من خلالها وصنعوا تاريخًا لامعًا للكرة السعودية ظل محفورًا في ذاكرة السعوديين.