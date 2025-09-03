عبر بوابة قطر.. الأخضر يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج تحت 20 عامًا

تأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا، بعد فوزه على منتخب قطر بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وسجل عبدالعزيز الشمري الهدف الأول للأخضر من ركلة جزاء عند الدقيقة 59، قبل أن يعزز عبدالرزاق عواجي التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وبهذا الفوز، يواصل الأخضر مشواره في البطولة بثبات نحو اللقب الخليجي.