استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر.. الأخضر يستأنف تدريباته

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر وديًا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.