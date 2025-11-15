رياضة

استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر.. الأخضر يستأنف تدريباته

في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025
استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر وديًا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.

واكتفى لاعبو الأخضر بحصّة تدريبيّة استرجاعيّة في النادي الصحي، فيما منح المدير الفني إيرڤي رينارد اللاعبين في الفترة المسائيّة راحة عن التدريبات مع فترة حرة، على أن يكون التجمّع مجددًا مساء اليوم في المعسكر.

وسيُجري الأخضر تمام السادسة والنصف من مساء يوم غدٍ الأحد حصّة تدريبيّة مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

