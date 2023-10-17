اكتمال مجموعة الأخضر من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.. تعرف على مجموعته

وسيخوض المنتخب السعودي مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بمواجهة باكستان، 16 من شهر نوفمبر المقبل، قبل أن يلاقي الأردن في21 نوفمبر المقبل، خارج أرضه، ثم يستضيف طاجكستان يوم 21 مارس 2024، ويتجدد اللقاء مرة أخرى بين المنتخبين يوم 26 مارس في طاجكستان، وفي 6 يونيو من العام المقبل يواجه باكستان في أرضها، ويختتم مشواره بالدور الثاني من التصفيات، حينما يستضيف منتخب الأردن يوم 11 يونيو.