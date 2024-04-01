الهلال أمام الأخدود لمواصلة سلسلة الانتصارات.. والنصر لعبور محطة أبها

تُستكمل مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات منتظرة، لعل أبرزها مواجهتا النصر والهلال أمام أبها والأخدود.
يحل النصر ضيفًا مزعجًا على نظيره أبها في تمام العاشرة مساء، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في "المحالة".
يسعى أبها "الـ 17 - 22 نقطة" للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وعدم الخسارة أمام ضيفه، فيما يأمل النصر "الثاني - 59 نقطة" مواصلة حصد النقاط؛ للإبقاء على فرصة المنافسة على لقب الدوري مع الهلال "المتصدر".
يستضيف الهلال "المتصدر -71 نقطة" نظيره الأخدود "الـ15 - 24 نقطة"، وذلك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض.
يكرس الأزرق ثقله في هذه المواجهة لعدم التعثر؛ وذلك من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، وتوسيع الفارق النقطي أكثر مع أقرب منافسيه "النصر".
وفي المقابل يعيش الأخدود وضعًا صعبًا في رحلة الهروب من شبح الهبوط، لكنه يأمل العودة ولو بنقطة التعادل من أمام المتصدر.
على ملعب مدينة الفيحاء الرياضية يحل الوحدة ضيفًا على نظيره الفيحاء في تمام العاشرة مساء.
يستضيف الطائي نظيره التعاون عند العاشرة مساء، وذلك على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.