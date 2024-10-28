بحضور "آل خليفة" و"إنفانتينو".. كوريا تحتضن حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

تحتضن جامعة كيونج هي في سيؤول العاصمة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.
وسيتم خلال الحفل توزيع 21 جائزة متنوعة، بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، التي تم استحداثها أخيرًا، كما سيتم الإعلان للمرة الأولى العام الجاري عن جائزة تقدير الدولة المضيفة لكأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد للمساهمة المتميزة.
كما سيشهد الحفل منح جائزة ماسة آسيا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي؛ تقديرًا لدوره في دعم مسيرة الكرة الآسيوية.
ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا الأردني يزن النعيمات مع سيول يونج وو من كوريا الجنوبية والقطري أكرم عفيف.
فيما تتنافس الأسترالية كورتني فاين، واليابانية كيكو سيكي، وكيم هي ري من كوريا الجنوبية على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.
ومن أبرز جوائز الحفل، سيتم الإعلان عن أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، حيث يتنافس عليها الإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي، والكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام الإنجليزي.
وتشمل باقي جوائز الحفل إضافة إلى أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، أفضل لاعب لكرة الصالات، أفضل مدرب، أفضل مدربة، أفضل لاعب شاب، أفضل لاعبة شابة، أفضل اتحاد وطني في القارة (الفئة البلاتينية)، أفضل اتحاد (الفئة الماسية)، أفضل اتحاد (الفئة الذهبية)، أفضل اتحاد (الفئة الياقوتية)، أفضل اتحاد إقليمي، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئات الذهبية والفضية والبرونزية)، وأفضل حكم.