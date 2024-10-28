بحضور "آل خليفة" و"إنفانتينو".. كوريا تحتضن حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وسيتم خلال الحفل توزيع 21 جائزة متنوعة، بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، التي تم استحداثها أخيرًا، كما سيتم الإعلان للمرة الأولى العام الجاري عن جائزة تقدير الدولة المضيفة لكأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد للمساهمة المتميزة.