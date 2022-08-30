"الاتحاد" يوقِّع عقد رعاية شركة "العمودي للعود" للفريق الأول لكرة القدم

وتابع الحائلي: "حققنا قفزات واضحة في تهيئة الجوانب الاستثمارية في النادي، وتسويقها أمام الشركات، وإدارة عقود الرعاية باحترافية كانت نقطة تميُّز، ظهرت في استمرار العلاقة مع الشركات الراعية أعوامًا عديدة. ولم يقتصر عملنا في هذا الجانب على كرة القدم فقط، بل -كما تابعتم في الفترة الماضية- كان هناك إعلان عن رعايات في الألعاب المختلفة. وسوف نواصل تعزيز هذا العمل، وصناعة فرص جديدة للرعاية والاستثمار في نادي الاتحاد صاحب التاريخ العريق والشعبية الجماهيرية الجارفة".