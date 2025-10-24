ثلاثة أيام تفصلنا عن انطلاق دور الـ16 من "كأس الملك"

وتأهلت 14 ناديًا من دوري روشن إلى ثمن النهائي، وهي: الأهلي، الأخدود، التعاون، الخلود، الخليج، الشباب، الهلال، الحزم، النجمة، الاتحاد، النصر، الرياض، الفتح، القادسية؛ فيما يشهد هذا الدور وجود ثنائي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، هما: الباطن والزلفي.