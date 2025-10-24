رياضة

ثلاثة أيام تفصلنا عن انطلاق دور الـ16 من "كأس الملك"

تعود المتعة والإثارة إلى الملاعب السعودية مساء الاثنين مع انطلاق منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين (أغلى وأعرق البطولات السعودية) للموسم الرياضي 2025/26.

وتأهلت 14 ناديًا من دوري روشن إلى ثمن النهائي، وهي: الأهلي، الأخدود، التعاون، الخلود، الخليج، الشباب، الهلال، الحزم، النجمة، الاتحاد، النصر، الرياض، الفتح، القادسية؛ فيما يشهد هذا الدور وجود ثنائي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، هما: الباطن والزلفي.

تنطلق مباريات دور الـ16 يوم الاثنين بإقامة أربع مواجهات؛ إذ يدشّن الخليج وضيفه التعاون مباريات الدور على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 17:35، وبالتوقيت نفسه يلتقي الفتح والرياض على ملعب "تمويل الأولى" في الأحساء، ثم يقابل الخلود نظيره النجمة على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" ببريدة عند الساعة 18:00، وتُختتم مباريات الاثنين بلقاء يجمع الباطن مع الأهلي على ملعب "الباطن" بحفر الباطن عند الساعة 21:00.

وتُستكمل مباريات الدور يوم الثلاثاء؛ إذ يلتقي القادسية مع الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 17:35، ثم يستضيف الشباب فريق الزلفي على ملعب "SHG أرينا" بالرياض عند الساعة 17:50، يعقب ذلك حلول الهلال ضيفًا على الأخدود في لقاء يحتضنه ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز" بنجران عند الساعة 18:10، ويُختتم الدور بمواجهة من العيار الثقيل تجمع النصر بضيفه الاتحاد على ملعب "الأول بارك" بالرياض عند الساعة 21:00.

كأس الملك
كأس خادم الحرمين الشريفين

