"فيرستابن" أول المنطلقين بسباق الذكرى العشرين لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1

حصد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بل يوم الجمعة مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى المقرر إقامته اليوم السبت، في أولى سباقات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.
وتفصيلاً، سجل فيرستابن أسرع زمن للفة عبر مضمار البحرين الدولي، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و29.421 ثانية، ويأتي بعده سائق فيراري تشارلز لوكلير بفارق 0.228 ثانية.
وجاء البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز الثالث، بينما يأتي كارلوس ساينز سائق فيراري بالمرتبة الرابعة ثم سيرجو بيريز سائق ريد بول خامساً.
وحصل سائق استون مارتن (فرناندو ألونسو) على المركز السادس، وفي المركز السابع نوريس سائق ماكلارين أما زميله أوسكار فجاء بالمركز الثامن، أما لويس هاملتون سائق مرسيدس فحصل على المركز التاسع، وهي نتيجة مخيبة للآمال، ويعتبر السباق الأخير له مع مرسيدس قبل أن يرحل لفيراري الموسم القادم.
يذكر أن المراكز التسعة الأولى كانت الفروقات بينها أجزاء من الثانية فقط، حيث سجل الأول دقيقة و29.421 ثانية بينما المركز التاسع دقيقة و29.710 ثانية.