"فيرستابن" أول المنطلقين بسباق الذكرى العشرين لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1

وحصل سائق استون مارتن (فرناندو ألونسو) على المركز السادس، وفي المركز السابع نوريس سائق ماكلارين أما زميله أوسكار فجاء بالمركز الثامن، أما لويس هاملتون سائق مرسيدس فحصل على المركز التاسع، وهي نتيجة مخيبة للآمال، ويعتبر السباق الأخير له مع مرسيدس قبل أن يرحل لفيراري الموسم القادم.