بعد نهاية 6 جولات من دوري روشن .. لاعب النصر "تاليسكا " الأكثرتسديدًا على المرمى

أشار حساب دوري روشن السعودي عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، عن رقم مميز لمهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي أندرسون تاليسكا، خلال مشواره مع فريقه الموسم الجاري.
وتفوق تاليسكا على جميع لاعبي دوري روشن بعد نهاية أول 6 جولات من عمر المسابقة، من حيث التسديد على المرمى.
وسدد البرازيلي 26 مرة على مرمى منافسي النصر خلال الجولات الست الأولى من عمر دوري روشن، متفوقًا على زميله كريستيانو رونالدو ولاعب الفيحاء ساكالا بفارق 4 تسديدات.
كما ضمت القائمة كلاً من ميتروفيتش لاعب الهلال، وبنزيما نظيره في الاتحاد بـ 20 تسديدة على المرمى، ثم موسى بارو لاعب التعاون بـ 19 تسديدة.