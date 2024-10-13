بعد نهاية 6 جولات من دوري روشن .. لاعب النصر "تاليسكا " الأكثرتسديدًا على المرمى

أشار حساب دوري روشن السعودي عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، عن رقم مميز لمهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي أندرسون تاليسكا، خلال مشواره مع فريقه الموسم الجاري.