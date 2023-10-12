بمشاركة "150" فارسًا وفارسة.. العلا تستضيف كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل

تستضيف محافظة العلا، السبت المقبل، سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، الذي يشارك فيه "150" فارسًا وفارسة.
وحدّدت اللجنة المنظمة يوم غد الجمعة الساعة الثالثة عصرًا، موعدًا للفحص البيطري على الجياد المشاركة، فيما ستكون انطلاقة السباق صباح السبت الساعة السابعة صباحًا.
وتبلغ جوائزُ السباق مليونَ ريال، ويتنافس الفرسان على مسافة 100 كم مقسَّمة على أربع مراحل: "32,7" كم للمرحلة الأولى باللون الأحمر، فيما ستكون المرحلة الثانية باللون الأصفر "27,3" كم، والمرحلة الثالثة والرابعة باللون الأزرق "20" كم.
وتأتي استضافة العلا لسباقات القدرة والتحمل امتدادًا للشراكة بين الاتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تطوير الرياضات المختلفة؛ لتصبح العلا وجهة عالمية لرياضات الفروسية؛ حيث تستضيف هذا الموسم سباقات متنوعة للقدرة والتحمل؛ وهي: سباق كأس وزارة الرياضة، وسباق كأس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وسباق كأس الشباب والناشئين، وسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية، إضافة إلى سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يعدُّ الأغلى من نوعه في العالم وحقق نجاحات كبيرة في المواسم الماضية.