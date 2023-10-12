بمشاركة "150" فارسًا وفارسة.. العلا تستضيف كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل

وتأتي استضافة العلا لسباقات القدرة والتحمل امتدادًا للشراكة بين الاتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تطوير الرياضات المختلفة؛ لتصبح العلا وجهة عالمية لرياضات الفروسية؛ حيث تستضيف هذا الموسم سباقات متنوعة للقدرة والتحمل؛ وهي: سباق كأس وزارة الرياضة، وسباق كأس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وسباق كأس الشباب والناشئين، وسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية، إضافة إلى سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يعدُّ الأغلى من نوعه في العالم وحقق نجاحات كبيرة في المواسم الماضية.